Elezioni amministrative 2018, commissariati i cinque comuni sardi nei quali non sono state presentate le liste elettorali

Cagliari, 5 Giu 2018 – La Giunta, su proposta dell’assessore degli Enti locali Cristiano Erriu – ai sensi del combinato disposto dell’art. 85, comma 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e degli articoli 2, comma 1, e 5 bis della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 e successive modificazioni e integrazioni – ha nominato i commissari straordinari dei cinque Comuni sardi nei quali non sono state presentate liste di candidati per le Elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Si tratta di: Putifigari: Giovanna Dedola, dirigente della Regione in quiescenza; Ortueri: Giovanni Maria Retanda, attuale commissario del Comune di Chiaramonti; Magomadas: Paolo Puddu, attuale commissario dello stesso Comune; Austis: Maria Domenica Porcu, attuale commissario dello stesso Comune; Sarule: Felice Corda, già commissario straordinario di Orgosolo.

Il presidente della Regione Francesco Pigliaru disporrà con propri decreti le nomine dei cinque commissari straordinari, che saranno effettive a decorrere dall’11 giugno 2018 e sino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Red