204° Anniversario di Fondazione dell’Arma: Premio annuale Comandante di Stazione al Mar. Magg. Marcello Cangelosi, Comandante della Stazione CC di Tortolì (Nu).

Roma, 5 Giu 2018 – Oggi, dalle ore 18:30, presso la Caserma “Salvo D’Acquisto”, in Roma, durante la Celebrazione del 204° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Maresciallo Maggiore Marcello Cangelosi Comandante delle Stazione CC di Tortolì, unitamente ad altri quattro paritetici, riceverà il Premio annuale Comandante di Stazione.

Palermitano di origine, sposato, con una figlia, il Maresciallo Cangelosi è da 23 anni in servizio nell’Arma; prima di prendere il comando della cittadina Ogliastrina nel 2007, ha prestato servizio presso i comandi di Escalaplano (NU), Assemini (CA) e presso l’aliquota operativa del Reparto Territoriale di Olbia.

Il riconoscimento viene assegnato dal Comando Generale ogni anno ai cinque migliori Comandanti delle Stazioni presenti su tutto il Territorio Nazionale.

Al Maresciallo Cangelosi, diuturnamente presente e punto di riferimento indiscusso delle comunità di Tortolì-Arbatax e Girasole sono stati riconosciuti il suo lavoro e quello dei suoi uomini, la passione, l’umanità, la pacatezza e la sua quotidiana attività perennemente a disposizione dei cittadini; acuto osservatore delle dinamiche sociali e degli equilibri che interessano il territorio di competenza, centro aggregatore di tutti gli altri Comuni Ogliastrini, ha saputo impersonare concretamente la presenza dello Stato attraverso un ragguardevole impegno quotidiano ed una ineccepibile correttezza professionale, conquistando in breve tempo la fiducia e la stima di quella Comunità, con risultati professionali ed operativi di rilievo nel contrasto ai reati contro la persona, il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e la corruzione/ concussione e le turbative d’asta nella pubblica amministrazione che maggiormente hanno riscosso il plauso della popolazione, della locale Magistratura e di tutte le Istituzioni ivi presenti. Tangibili sono i risultati nella quotidiana lotta contro la violenza di genere con numerose persone arrestate per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Tra le tante operazioni condotte con successo ricordiamo, nel 2010, grazie alle risultanze investigative emerse dall’attività di indagine del Maresciallo Cangelosi e della sua squadra è stato arrestato un pedofilo per violenza sessuale continuata dal 2004 al 2010 nei confronti della nipote minore. Le continue operazioni antidroga hanno riguardato sia lo spaccio al dettaglio che i grossi traffici come l’arresto di due corrieri nel 2014 al porto di Arbatax con 50 kg di Marijuana proveniente dall’Albania e nel gennaio di quest’anno con l’arresto di un trafficante trovato in possesso di quasi 2,5 kg di cocaina. Nel corso degli anni sono stati inoltre debellati anche fenomeni nascenti di sfruttamento della Prostituzione e di racket delle estorsioni/usura con l’arresto di due persone. Com