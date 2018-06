Arrestato a Cagliari dagli agenti della Mobile un libico perché colpito da ordine di cattura emesso dal Tribunale di Firenze.

Cagliari, 4 Giu 2018 – Nell’ambito dei servizi effettuati dalla Polizia di Stato in occasione degli sbarchi di migranti avvenuti in questi giorni presso le coste del Sulcis, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, hanno arrestato un cittadino libico in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze.

Grazie alle verifiche compiute dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione e dagli operatori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, si è potuto accertare, infatti che Salim Ali 43enne, entrato nel territorio nazionale la notte del 2 giugno scorso, era destinatario di un provvedimento di ordine di esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Firenze in data 07.07.2017.

Salim Ali nel maggio 2017 si era reso responsabile, insieme ad altro cittadino straniero, di un furto aggravato in danno di un’anziana donna, compiuto nel capoluogo toscano.