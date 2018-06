Nel primo pomeriggio di oggi giunta Cagliari il primo volo da Mosca operato dalla compagnia S7 Airlines.

Cagliari, 3 Giu 2018 – Questo pomeriggio è arrivato all’Aeroporto di Cagliari alle 13.50, con venti minuti d’anticipo rispetto al previsto, il primo volo proveniente da Mosca operato dalla compagnia S7 Airlines. Il vettore è membro dell’alleanza internazionale oneworld. È la prima volta che un vettore russo di linea atterra al “Mario Mameli” e per i 152 passeggeri è stata fatta una calorosa accoglienza.

Alla base della scaletta dell’Airbus A320 il benvenuto a Cagliari è stato dato da due donne del gruppo folcloristico Cagliari quartiere di Villanova. Tutti i passeggeri sono stati omaggiati con dei prodotti enogastronomici offerti da CRAI e oggetti d’artigianato regionale della boutique ISOLA, presente in Aeroporto nella zona Partenze.

Il collegamento diretto da Cagliari per Mosca sarà operato per la stagione estiva nei giorni di mercoledì e domenica. I voli partiranno da Cagliari alle 15:05 con arrivo a Mosca – Aeroporto di Domodedovo, alle 20:25 ora locale. Il volo di ritorno partirà alle 10:55 ed arriverà a Cagliari alle 14:10. Com