Insediamento del nuovo Questore della Provincia di Oristano Ferdinando Rossi

Oristano, 2 Giu 2018 – Si è insediato questa mattina a Oristano il nuovo Questore.

Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Ferdinando Rossi è nato a Nocera Inferiore (SA) il 29/7/1965.

Nel 1985 ha vinto il concorso per l’ammissione al 2° corso di formazione per allievi Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia, ove nel 1989 si è diplomato Vice Commissario e quindi si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università la Sapienza.

Nel 1990 è stato assegnato al Commissariato di P.S, di Crema (CR) e successivamente al N.A.P.S. (Nucleo antisequestri della Polizia di Stato) di Bovalino (RC).

Dal 1992 ha diretto i Commissariati di Termoli (CB), Orgosolo (NU), Sarno (SA), Battipaglia(SA), Nocera Inferiore (SA), “due Torri-S.Francesco” – Bologna, di Torre del Greco (NA) e di Castellammare di Stabia (NA). Ha prestato servizio presso la Squadra mobile di Salerno ed ha diretto le Squadre mobili di Potenza, Nuoro e Napoli. Negli ultimi quattro anni ha ricoperto le funzioni di Vicario del Questore di Cagliari.

Nel corso della sua carriera ha diretto importanti servizi di ordine pubblico ed è stato impegnato nel contrasto al fenomeno dei sequestri di persona e della criminalità organizzata, in particolare la Camorra salernitana e napoletana. In tale ultimo settore, nel corso degli anni, ha diretto importanti operazioni che hanno portato alla disarticolazione di numerosi cartelli camorristici campani ed alla cattura di decine di latitanti.

In ragione della sua attività l ‘Amministrazione di appartenenza ha inteso attribuirgli numerosi encomi solenni ed importanti riconoscimenti ha ricevuto da altri enti, come la cittadinanza onoraria del Comune di Battipaglia. Nel marzo scorso, a testimonianza del costante impegno contro ogni forma di criminalità, a Napoli ha ricevuto il premio intitolato alla memoria dei Giudici Livatino, Saetta e Costa. Com