Festa della repubblica, Regione Sardegna presente alle celebrazioni con assessore Spanu

Roma, 2 Giu 2018. La Regione, rappresentata dall’assessore agli Affari Generali Filippo Spanu e con il suo Gonfalone, ha partecipato alla cerimonia per la festa della Repubblica che si è svolta stamattina a Roma, ai Fori Imperiali. Spanu ha salutato, a nome del Presidente Francesco Pigliaru e di tutta la comunità regionale, il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

“Ho ringraziato – ha detto l’esponente della Giunta – il Presidente per l’equilibrio con cui ha portato a soluzione la crisi di Governo. Oggi per noi si rinnova un Patto tra l’Isola e la Repubblica. Voglio sottolineare, con grande piacere, la presenza, in questa importante celebrazione, dei sindaci sardi, veri baluardi del nostro impianto Istituzionale, così come il grande calore che ha accompagnato il passaggio della Brigata Sassari sulle note dell’inno dei Diavoli Rossi”.

“Ho avuto modo – ha aggiunto l’assessore – di formulare gli auguri di buon lavoro e discutere brevemente con il neo ministro dell’Interno Matteo Salvini al quale ho ricordato il nostro impegno sulla sicurezza e sulle politiche per i migranti. Presto sarà possibile avviare un confronto approfondito su questi delicati temi, da gestire insieme, per il bene dell’Isola e dell’Italia”.