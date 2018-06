Questura di Cagliari – Dichiarazione di accompagnamento per minori di 14 anni.

Cagliari, 1 Giu 2018 – Con l’arrivo dell’estate, si presentano, con maggiore frequenza, tutti quei problemi collegati all’espatrio, soprattutto dei minori che, spesso, determinano grossi disagi per le famiglie che si accingono a viaggiare.

La Polizia di Stato ricorda che è bene, quindi, in prossimità di un viaggio e al fine di non incorrere nel pericolo di vedersi sfumare le proprie vacanze per impedimenti burocratici, prendere contatti con l’ufficio di polizia territorialmente competente (Questura o Commissariato di Pubblica Sicurezza), sempre aggiornato sulle norme che regolano l’espatrio.

Nell’ottica di una semplificazione delle procedure e al fine di agevolare l’utenza in modo da creare il minor disagio ai cittadini dal 31 maggio 2018 è possibile richiedere on line la dichiarazione di accompagno del minore di anni 14 che viaggia all’estero non accompagnato dai genitori, tramite l’Agenda Passaporti (disponibile su internet all’indirizzo https://passaportonline.poliziadistato.it), la stessa che consente di prendere appuntamento per l’acquisizione della pratica di rilascio del passaporto.

Si ricorda che tale documentazione è indispensabile per il minore under 14 che deve essere già in possesso di un documento valido per l’espatrio.

In sostanza, il cittadino potrà inserire sull’Agenda Passaporti i dati necessari per la predisposizione della dichiarazione di accompagnamento e consegnare all’Ufficio passaporti la documentazione in originale debitamente sottoscritta direttamente al momento del ritiro. Una volta ricevuta la richiesta, tramite mail, potranno essere richieste dall’Ufficio eventuali ulteriori informazioni se necessarie e l’operatore potrà comunicare al richiedente quando l’atto è pronto per il ritiro. In questo modo il cittadino potrà recarsi allo sportello soltanto ai fini del ritiro del documento evitando così ulteriori passaggi. Com