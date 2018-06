Furto in un tabacchino di piazza Giovanni XXIII a Cagliari: rubati 10 euro in contati e altre prodotti

Cagliari, 1 Giu 2018 – I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti alle prime luci dell’alba in piazza Giovanni XIII dove, presso il civico 11 dei ladri sconosciuti hanno messo a segno furto nel corso della notte in un tabacchino della stessa via. L’ingresso dei ladri sarebbe avvenuta dal retro, attraverso una finestra.

I malviventi si sarebbero impossessati di 30.000€ circa in contanti, tabacchi e valori per altre svariate migliaia di euro in corso di quantificazione. Quindi i ladri hanno portato via anche il sistema di videosorveglianza del locale.

Rilievi in atto da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Cagliari. Indagini in corso.