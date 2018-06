Fondi europei, Assessore Paci: nessun ritardo né perdita di soldi, raggiungeremo gli obiettivi previsti

Cagliari, 1 Giu 2018 – “Non è assolutamente vero che ci sono ritardi nella spesa dei fondi europei in Sardegna. Smaltite tutte le procedure iniziali, che sicuramente sono molto complesse e hanno richiesto un notevole impegno di tempo, stiamo lavorando moltissimo, Autorità di gestione e Assessorati, e siamo convinti che alla prima verifica prevista per dicembre prossimo raggiungeremo i risultati di spesa, esattamente come abbiamo fatto sinora”. Lo dice l’assessore della Programmazione Raffaele Paci a proposito delle accuse alla Giunta sul rischio di perdere fondi europei per ritardi nella spesa.

“Ricordo che, quando questa Giunta si è insediata, c’erano forti ritardi nella spesa della programmazione 2007-2013, ma ci siamo messi al lavoro per recuperare e ci siamo riusciti, perché alla fine abbiamo certificato il 104% della spesa. Con la stessa rapidità e determinazione stiamo procedendo con la attuale programmazione: i soldi che arrivano dall’Europa sono preziosi e non intendiamo restituire neanche un euro”.