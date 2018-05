Governo, accordo fatto. La Parola al Presidente Mattarella. Di Maio e Salvini: “Ci sono le condizioni per un governo politico con Conte premier”

Roma, 31 Mag 2018 – “Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S-Lega”. Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota congiunta. Arriva dopo oltre 4 ore di vertice al quale ha partecipato anche il prof. Conte. Un vertice per verificare se sia possibile un’intesa in extremis per un governo giallo-verde. Ma il nodo delle ultime ore, al di là della presenza dell’economista Paolo Savona, è l’ingresso di Fdi nell’esecutivo su cui ci sarebbe il veto pentastellato, anche se M5S smentisce. Prima del faccia a faccia con Di Maio, Salvini aveva visto proprio Giorgia Meloni. Che nel pomeriggio tiene a chiarire: “Mai chiesto poltrone”. E aggiunge: “Il ‘net (si legge nìet)’ del M5S non mi fa ben sperare per il futuro”.

“Non abbiamo chiesto di entrare nel governo – sottolinea Meloni- e abbiamo detto che più per patriottismo che per condivisione politica avremmo dato una mano al governo a nascere: l’Italia è sotto attacco, la situazione istituzionale e di rapporto con la finanza internazionale è molto delicata. Non ci possiamo permettere di tornare a votare a luglio. Siccome si è fatto un gran parlare, ho ritenuto di dover chiarire che non abbiamo chiesto posti di ministro né per Meloni né per altri esponenti di Fdi”.

“Il fatto che non li abbiamo chiesti -ha inoltre risposto- non vuol dire che non possano averlo fatto altri: Salvini ha ritenuto di parlare di un eventuale ingresso di Fdi per rafforzare il campo del centrodestra nel futuro governo, ma mi pare anche che abbia ricevuto un niet, un no da parte di M5S. Va bene. Non mi fa ben sperare per il futuro del governo”.

Mentre si attende la fine del vertice Salvini-M5S, emergono indiscrezioni sulla possibile squadra di governo giallo-verde. Spunta l’ipotesi che possa essere Giovanni Tria professore di Economia a Tor Vergata, docente alla scuola della Pubblica amministrazione, potrebbe essere l’uomo che prende il posto di Paolo Savona all’Economia. Paolo Savona andrebbe agli Affari europei ed Enzo Maovaero Milanesi agli Esteri.

Alla premiership sarebbe confermato Giuseppe Conte, anche se la Lega potrebbe chiederne l’attribuzione, nel caso in cui Tria fosse intestato a M5s.