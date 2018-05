Giovane disoccupato di Selargius arrestato dai carabinieri della città per detenzione ai fini di spaccio di droga

Selargius (Ca), 31 Mag 2018 – Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, i carabinieri della Stazione di Selargius, hanno arrestato un disoccupato del posto, Roberto Addari, di 29 anni, con precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 90 grammi di hashish, un gr di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto, portato in caserma dove ultimate le formalità di legge, è stato rinchiuso presso le camere di sicurezza della compagnia di Quartu Sant’Elena in attesa della direttissima prevista per domani.