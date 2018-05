Dichiarazione della consigliera regionale Pd Daniela Forma su “Interruzione della fornitura di acqua potabile nella città di Nuoro.

Cagliari, 31 Mag 2018 – La consigliera regionale del Partito Democratico Daniela Forma interviene sulla interruzione della fornitura di acqua potabile che sta interessando una parte importante della città di Nuoro oramai da due settimane e deposita una interpellanza nella quale chiede all’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici di intervenire presso il gestore Abbanoa spa affinché venga riattivata quanto prima l’erogazione continuata dell’acqua potabile destinata al consumo umano diretto e alla preparazione di bevande e alimenti.

“Sono oramai passate più di due settimane – dichiara Daniela Forma – da quando è stata comunicata la non conformità dell’acqua in distribuzione nella rete idrica del capoluogo barbaricino rispetto ai valori di parametro fissati dal Decreto Legislativo n. 31/2001 a causa delle abbondanti precipitazioni del periodo scorso che hanno determinato un peggioramento della qualità dell’acqua dell’invaso del Govossai.

A seguito della comunicazione da parte dell’ATS, il Sindaco del Comune di Nuoro ha vietato, con ordinanza, l’utilizzo dell’acqua della rete idrica per il consumo umano diretto e per la preparazione di bevande e alimenti, consentendone l’utilizzo per il solo lavaggio degli alimenti, per l’igiene della persona e della casa nelle aree di Zona sant’Onofrio, Zona Tribunale, Corso Garibaldi, Zona Mughina, Zona M. Jaca, Giardini Pubblici, Piazza Vittorio Emanuele, Via Manzoni, Via Catte, Via Gramsci, Via Convento e piazza Mameli.

Recentemente – prosegue Daniela Forma – la stampa regionale ha dato voce alla protesta dei commercianti e, in particolare, a quelli del Centro Commerciale Naturale del Corso Garibaldi, i quali hanno lamentato che, nonostante fossero decorsi numerosi giorni dalle ordinanze, nulla era dato sapere sul ritorno alla normalità mediante ripristino del servizio pubblico di acqua potabile in rete. Ad oggi – dichiara Daniela Forma – la situazione resta tale ed è insostenibile in particolare per le attività commerciali e, soprattutto, per quelle operanti nel settore della ristorazione, ricettività e bar.

Per tali ragioni – conclude Daniela Forma – ho ritenuto di interpellare la Giunta Regionale e l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici per sapere se intendano mettere in atto azioni nei confronti del gestore del servizio idrico Abbanoa spa volte a ripristinare la situazione di regolare e continuativa erogazione di un servizio pubblico primario quale la fornitura di acqua potabile”. Red