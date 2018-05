Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato un 20enne dai carabinieri della Squadriglia di Monte Pizzinnu ed i colleghi dei Cacciatori di Sardegna

Siniscola (Nu). 31 Mag – Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro.

I Militari della Squadriglia di Monte Pizzinnu, coadiuvati dai colleghi da un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno arrestato un giovane, residente nel paese, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I Carabinieri, durante un posto di blocco a Siniscola, hanno proceduto al controllo di un 20enne a bordo di un’autovettura ed il giovane è stato trovato in possesso di marijuana già suddivisa in dosi pronta per lo spaccio, una pistola scacciacani, una somma di denaro pari a 400 euro, tutto l’occorrente per pesare e suddividere la droga.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, quindi è stato accompagnato nella sua abitazione in attesa del processo per direttissima.