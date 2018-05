Tentata violenza sessuale a Cagliari poco dopo le 12 da parte di un uomo di colore nei confronti di una ragazza di 22 anni, indagano i carabinieri della compagnia del capoluogo

Cagliari, 30 Mag 2018 – Nel primo pomeriggio di oggi, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, sono intervenuti in Piazza delle Muse dove una ragazza di 22 anni, ha raccontato di essere stata poco prima aggredita da un extracomunitario di colore, molto alto, circa 1,90, robusto e con dei capelli rasta molto lunghi.

Il fatto sarebbe avvenuto, dopo le prime ricostruzioni, intorno alle 12:30 alla fermata dell’autobus della suddetta piazza quando, scendendo dal bus la ragazza avrebbe sentito quest’uomo seguirla per qualche metro chiedendole una sigaretta; al diniego della donna l’uomo avrebbe estratto un coltello dalla tasca e, sottraendole lo zaino contenente il telefono e gli effetti personali, le avrebbe intimato di seguirla sino a una vicina rientranza delle aiuole, altrimenti non avrebbe restituito quanto sottrattole. E non appena raggiunto, l’uomo avrebbe violentemente strappato il reggiseno della donna ma, forse per via di un’auto che avrebbe rallentato, l’uomo si è allontanato immediatamente facendo perdere le proprie tracce.

Sono scattate le ricerche che sono tutt’ora in corso. La vittima si è recata per sottoporsi a visita medica presso il “Brotzu”.