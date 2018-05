Svolti a Helsinki gli European Dealer Championship per il 2018

Per quanto riguarda le news legate al gioco d’azzardo e in particolare al tema del casinò, maggio è da sempre un periodo in cui fioccano tornei ed eventi da non perdere per il gambling di tipo fisico e online. Con l’arrivo della primavera 2018 è tempo degli European Dealer Championship 2018. Quest’anno il torneo esclusivo da casinò live si è svolto in Finlandia, nella capitale scandinava di Helsinki. Il vincitore di questa edizione è stato il giocatore professionista Matti Kankainen, un veterano dei tornei da casinò che già aveva partecipato ottenendo un ottimo piazzamento nel 2012 e ancora prima nell’edizione del 2009, sempre della stessa gara. Per questa edizione il dealer finlandese era dato come favorito da tutti, ed è stato incredibile come abbia convinto i giudici e gli esperti del settore che ogni anno si soffermano sugli European Dealer Championship.

In particolare le sue abilità di dealer sono quindi emerse nella roulette americana e nel Blackjack, dove lo ricordiamo il dealer ha un ruolo fondamentale, visto che è un gioco dove il gambler sfida il banco e quindi il croupier. Come per quanto riguarda tutti gli eventi di questo prestigio il casinò di Veikkaus di Helsinki è stato quindi teatro di un importante evento su cui sono arrivate le attenzioni del gioco d’azzardo di caratura europea. Questa manifestazione è diventata itinerante, dopo che nella prima edizione si era svolta in Montenegro, con 20 paesi europei a partecipare e impegnati nella competizione del titolo di miglior dealer dell’anno. La funzione e il ruolo di dealer per un casinò terreste live è fondamentale, visto che si tratta dell’help-desk con cui i giocatori devono comunicare e avere un rapporto privilegiato. Il ruolo che in questa manifestazione è stato giudicato in base a qualità di tipo tecnico e quindi di abilità nell’adoperare le carte e la roulette, così come il controllo e la supervisione del gioco nel caso del Blackjack, hanno una grande importanza per quanto riguarda il casinò live.

Lo stesso tipo di procedura si ripete anche nei casinò online, dove il dealer in versione digitale di software deve avere un ruolo di supervisione e di controllo sul gioco. Prendiamo ad esempio come modello esplicativo il casino red 32 che rappresenta una sala da gioco digitale all’avanguardia e abbastanza distante dal tipo di casinò online classico a cui spesso si accede per tentare la sorte. Bene, qui l’esperienza di gioco è all’avanguardia e si distingue dal resto delle sale presenti in rete per via di importanti innovazioni per quanto riguarda il software di gioco che è di ultimissima generazione. Offerte e promozioni esclusive rendono questa piattaforma di gioco molto appetibile dove la funzione di dealer online è stata studiata appositamente per i giocatori più esigenti e al passo coi tempi e le innovazioni tecnologiche a livello di software e di gestione dei giochi da casinò. Si tratta di una nuova piattaforma di casinò online che offre ai propri giocatori nuove esperienze di gioco in alta definizione. Slot machine, Blackjack e roulette sono alcune delle attrattive di maggiore impatto di questa sala da giochi virtuale che sta ottenendo un certo successo tra gli esperti del settore del gambling.

Condividi su...