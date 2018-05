Di Maio: “Una maggioranza in Parlamento c’è, fateci partire”. Torna il governo M5s-Lega?

Roma, 30 Mag 2018 – Torna ad affacciarsi nella crisi politica la possibilità di un governo Movimento 5 stelle-Lega. A riaprire la porta, dopo aver fatto cadere la richiesta di impeachment nei confronti di Mattarella, è proprio Luigi Di Maio. “Siamo pronti a rivedere la nostra posizione, se abbiamo sbagliato qualcosa lo diciamo, ma ora si rispetti la volontà del popolo perché noi l’Italia la vogliamo salvare. Un maggioranza c’è in Parlamento, fatelo partire quel governo, basta mezzucci perché di governi tecnici e istituzionali non ne vogliamo”, dice il leader 5 stelle in un comizio a Napoli.

La messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica, chiesta negli ultimi giorni con forza da Luigi Di Maio, non è più sul tavolo. È lo stesso leader del Movimento 5 stelle ad annunciarlo. “Per quanto riguarda l’impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare e ci vuole la maggioranza”, dice Di Maio rispondendo ai cronisti.

Spero che si vada alle elezioni il prima possibile ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione coerente ma collaborativa con il presidente della Repubblica Mattarella per uscire a risolvere quella che è l’attuale crisi che stiamo vivendo”, aggiunge Di Maio.

“C’è stato impedito di governare. Il contratto di governo è la vera ragione per cui non si è voluti farci partire perché in quel contratto c’era il taglio dei vitalizi, c’era l’abolizione della Fornero, c’era la fine dei manager della sanità nominati dalla politica”, afferma durante il suo comizio a Napoli il leader dei 5 stelle.

Quella attuale “è una crisi che di certo non abbiamo generato noi e voglio dire anche che se i mercati hanno paura che l’Italia esca dall’euro è perché qualcuno ha fatto girare questa cosa. “Il governo del cambiamento poteva essere una grande occasione anche per rassicurare i mercati. Noi siamo a disposizione con una soluzione ragionevole ma coerente con quello che abbiamo fatto finora”, dice poi Di Maio.

“Cottarelli è andato al Quirinale di nuovo e se ne è tornato, non c’è stato un solo gruppo parlamentare che ha detto che lo sostiene, perché tutti sanno che se fanno partire un altro governo tecnico non prendono zero ma meno dieci, meno venti”, afferma il leader M5s mentre la folla urla ‘voto, voto’. “Cottarelli si candidi prima, prenda voti e poi vediamo”.