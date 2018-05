Oettinger: i mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto

“I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto”. Lo dice il commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger, secondo quanto anticipa su Twitter il giornalista Bernd Thomas Riegert, che ha intervistato il Commissario Ue a Strasburgo per l’emittente Dwnews. L’integrale dell’intervista andrà in onda questa sera.

Risponde sui social il leader della Lega Matteo Salvini. “Pazzesco, a Bruxelles sono senza vergogna. Il Commissario Europeo al Bilancio, il tedesco Oettinger, dichiara ‘i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta’. Se non è una minaccia questa… Io non ho paura, #primagliitaliani”.

Contrario anche Martina del Pd: “Nessuno può dire agli italiani come votare. Meno che mai i mercati. Ci vuole rispetto per l’Italia”. Lo ha scritto il segretario reggente del Partito democratico su Twitter.

“Chiediamo al presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker di smentire immediatamente il commissario Oettinger. Le sue parole sono di una gravità inaudita e sono la prova delle evidenti manipolazioni che la democrazia italiana ha subito negli ultimi giorni”. Così in una nota la capodelegazione del movimento 5 stelle al parlamento europeo Laura Agea.

“L’uscita di Oettinger è inopportuna e priva di senso. In aula ha annunciato che, per l’Italia, ci sono più risorse e fondi in Europa. Pertanto faccia bene il suo lavoro e la faccia finita con affermazioni provocatorie di cui non si sente minimamente l’esigenza. La sovranità appartiene al popolo italiano, non ai mercati”. Lo afferma Lorenzo Cesa, capodelegazione Ppe.

“Il presidente Juncker faccia tacere il Commissario Oettinger e gli altri Commissari che regolarmente intervengono a sproposito nel dibattito politico italiano causando danni all’Unione europea e a chi in Italia è impegnato a difendere la nostra appartenenza all’Europa. Queste intrusioni sono intollerabili. Oettinger si scusi con i cittadini italiani o si dimetta”. Lo chiede il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.