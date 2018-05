Insetti e roditori, dalla giunta 6,6 milioni di euro alle province. Assessore Spano: al via la campagna disinfestazione 2018

Cagliari, 29 Mag 2018 – La Giunta, su proposta dell’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, conferma alle Province le risorse per il controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori. “Le Province, con il contributo regionale di 6 milioni e 618mila euro, potranno dare avvio alla campagna di disinfestazione 2018”, afferma l’assessora Spano, che prosegue: “In questi ultimi anni, a causa dell’andamento meteo, la proliferazione degli insetti è andata in crescita costante”.

La ripartizione, secondo i criteri, assegna alla Città Metropolitana Cagliari 1.192.125 euro, alla Provincia Sud Sardegna 1.091.434 euro, alla Provincia Nuoro 1.260.981 euro, alla Provincia Oristano 1.566.801 euro e alla Provincia Sassari 1.506.659 euro. Red