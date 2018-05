Giunta Sardegna – Le altre delibere di oggi

Cagliari, 29 Mag 2018 – La Giunta regionale, riunita nella sala Emilio Lussu di Villa Devoto con il presidente della Regione Francesco Pigliaru, ha fissato le date del calendario scolastico per l’anno 2018-2019. Gli studenti sardi torneranno fra i banchi il prossimo lunedì 17 settembre, mentre l’ultimo giorno sarà sabato 8 giugno 2019, per un totale di 203 giornate scolastiche. Le scuole dell’infanzia chiuderanno invece l’anno il 30 giugno 2019. Sempre su proposta dell’assessore della Pubblica Istruzione e dello Sport Giuseppe Dessena, in materia di impiantistica sportiva e abbattimento dei costi delle trasferte, è stato approvato il disegno di legge che regola i provvedimenti urgenti relativi allo sport. L’obiettivo è quello di ridurre le spese per le società sportive che si recano nelle isole minori della Sardegna per le gare e individua al posto del Coni, come soggetti attuatori, i comuni di Carloforte e La Maddalena, ai quali è stata destinata la cifra di 45mila euro per gli anni 2018/2019.

