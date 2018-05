Operazione congiunta dei carabinieri della compagnia e agenti della Polizia locale di Quartu S.E. lungo il litorale cittadino

Quartu Sant’Elena (Ca), 28 Mag 2018 – Operazione congiunta nel fine settimana di Carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena e Polizia Locale lungo il litorale quartese.

Con l’impiego di venti uomini della Compagnia Carabinieri e della Polizia Locale, sono stati sottoposti a controllo alcuni esercizi pubblici e diversi venditori ambulanti. Un centinaio le persone controllate, tra personale di servizio e avventori. E sono state elevate sanzioni per un totale di seimila euro, per ampliamento della superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande e per mancata esibizione della relazione sulla sonorità degli impianti acustici.