Giovane pregiudicato di Cagliari denunciato dai carabinieri del Nucleo investigativo per occupazione abusiva di un alloggio comunale.

Cagliari, 28 Mag 2018 – Al termine di questa mattinata, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, hanno proceduto al sequestro di un immobile in Cagliari Via Seruci n.3 facente parte del patrimonio comunale e denunciando in stato di libertà M.O., di 33 anni, disoccupato cagliaritano, con precedenti penali specie in materia di stupefacenti, per l’occupazione abusiva dell’alloggio.

I militari, che da tempo hanno intensificato i controlli nella via Seruci, meta quotidiana di numerosi tossicodipendenti, con altrettanto numerose segnalazioni a piede libero e arresti per la flagranza di detenzione e spaccio di stupefacenti, hanno proceduto al controllo dell’indagato (già arrestato il 20.3.2018 ed attualmente in libertà) ed hanno accertato che il giovane, avendo illecitamente avuto la disponibilità di un appartamento del piano terra della palazzina, il cui assegnatario aveva rinunciato tempo prima all’assegnazione, aveva avviato dei lavori di ristrutturazione degli ambienti e apposizione di un portoncino blindato per il successivo utilizzo.

L’alloggio sequestrato è stato affidato in custodia giudiziale al comune di Cagliari in attesa delle determinazioni dell’A.G. e dell’eventuale assegnazione nelle forme di legge.