Cinema, dalla Giunta Sardegna oltre 4 milioni per i 15 bandi 2018. Dessena: “agevoliamo operatori con pubblicazione anticipata”

Cagliari, 28 Mag 2018 – Arrivano dalla Giunta 4 milioni 62mila euro di risorse per i 15 bandi dedicati al cinema sardo per il 2018 (deliberazione 24/9 del 14 maggio 2018, che approva il programma di spesa).

“Sono 15 i bandi previsti per lo sviluppo del cinema in Sardegna per il 2018 – ha detto l’assessore della Cultura Giuseppe Dessena – siamo particolarmente soddisfatti del lavoro svolto perché, quest’anno, oltre alle importanti risorse stanziate, siamo riusciti a pubblicare i bandi con quasi due mesi di anticipo rispetto agli anni precedenti.

Questo consentirà di garantire tempi idonei per la valutazione dei progetti alla Commissione tecnico-artistica e di individuare inoltre in tempi più celeri i beneficiari”.