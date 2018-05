Beppe Grillo a Cagliari il 14 luglio col suo spettacolo “Insomnia”. Biglietti in prevendita a partire da martedì 29 maggio.

Cagliari, 28 Mag 2018 – Tappa a Cagliari per Beppe Grillo con il suo spettacolo “Insomnia“: il comico genovese sarà in scena nel capoluogo sardo sabato 14 luglio (ore 21,30) all’Arena in Fiera per l’organizzazione della cooperativa Vox Day.

L’insonnia del titolo, spiegano le note di presentazione, è quella “che tormenta Grillo da quarant’anni, che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conosciamo, raccontata in un work in progress creativo. Un viaggio nella vita del comico che dal mondo dell’informazione auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo”. Uno spettacolo “intimo e autentico” in cui Grillo si racconta “prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è”, non senza l'”immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia”.

I biglietti per l’appuntamento del 14 luglio a Cagliari di “Insomnia” (che venerdì 13 sarà invece di scena a Sassari per altra organizzazione) saranno in vendita a partire da martedì 29 maggio online e nei punti vendita Vivaticket (www.vivaticket.it). Previa prenotazione al numero 070 84 03 45, prevendita anche presso la sede della cooperativa Vox Day a Selargius (in via Gramsci, 2c).

Un posto in Poltronissima costa 36 euro (più 3 a titolo di prevendita), 27 euro (più 3) il prezzo invece per la Poltrona. Biglietti in Seconda Platea a 23 euro (più 2 di prevendita), ridotto per disabili a 5 euro. Com