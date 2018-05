Identificato dagli agenti delle Volanti giovane autore dell’incendio di un’auto a Cagliari

Cagliari, 26 Mag 2018 – Gli agenti della Squadra Volanti di Cagliari, hanno identificato l’autore di un atto incendiario avvenuto la scorsa notte in Via Asiago in danno di una Fiat Panda.

Il giovane, un 29enne cagliaritano, pregiudicato, è stato riconosciuto dagli Agenti anche grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale della zona ed è stato identificato e denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento.

Dalle telecamere si vede nitidamente il giovane arrivare a piedi con in mano degli oggetti, chinarsi davanti allo pneumatico e armeggiare per qualche istante. Dopo un attimo si nota una fiammata che avvolge la parte posteriore del veicolo e poi propagarsi al resto dell’auto.