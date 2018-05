Giovane pregiudicato di Cagliari denunciato per furto e poi messo in custodia cautelare in ospedale

Cagliari, 26 Mag 2018 – Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, hanno denunciato in stato di libertà S.A. 33enne, pregiudicato per il reato di furto.

Intorno alle ore 07,20 il Centro Operativo ha inviato un equipaggio di una Volante in Viale Sant’Ignazio in quanto era stata segnalata la presenza di un’autovettura Citroen C3 oggetto di furto nella scorsa serata.

Sul posto il poliziotti hanno accertato che l’autovettura era stata appena parcheggiata di fronte alla Caritas e che dalla stessa era appena sceso un individuo con cappellino da baseball e pantaloncini corti.

I poliziotti si sono posti alla ricerca dell’uomo rintracciandolo poco dopo e il presunto ladro ha ammesso di aver compiuto il furto dell’autovettura.

Quindi è stato denunciato in stato di libertà, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato presso un nosocomio cittadino in esecuzione all’ordine della misura coercitiva di custodia cautelare in ospedale emessa nei suoi confronti dal Tribunale Ordinario di Cagliari.