Ambiente, Assessora Spano ospite del congresso rotary: incremento di aree verdi è gesto concreto di sostenibilità

Santa Teresa di Gallura, 25 maggio 2018 – “La sostenibilità è il nostro principio guida in ogni azione ma, per fare la differenza, deve esserlo per tutti i cittadini e le associazioni oltre che per le istituzioni nei vari livelli di governo. Servono gesti concreti e ben venga quello proposto dal presidente del Rotary di piantare alberi per mitigare gli effetti negativi delle emissioni e per una migliore qualità della vita”. Lo ha detto l’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano nel suo intervento a Santa Teresa di Gallura, questa sera al 61esimo Congresso del Rotary dedicato alla Sardegna Regione Forestale dell’Europa.

Nell’iniziativa organizzata dal Distretto 2080 (che riunisce Sardegna, Lazio e Roma) in cui è stata approvata la mozione per incrementare le aree verdi, la titolare dell’Ambiente ha ripercorso le principali tappe dei quattro anni di governo, dalla nascita dei nuovi parchi regionali, alla nuova legge, alla gestione attiva delle foreste per nuove attività e lavoro e a tutte le politiche di forestazione sino al recente premio Efi e all’appuntamento internazionale Eustafor ospitato nell’isola. “Tutti possiamo contribuire a diffondere consapevolezza di sostenibilità. E sono convinta – ha concluso Donatella Spano – che i rotariani, attraverso i loro club, siano in grado di seminare sul territorio pratiche a favore dello sviluppo sostenibile e di sensibilizzare anche i più giovani sull’importanza dell’ambiente per il nostro futuro”.

Durante i lavori è stato proiettato un video prodotto dall’agenzia Forestas sulla sentieristica realizzata nell’isola nel suo prezioso contesto di fauna e flora.