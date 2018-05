A Loceri denunciate dai carabinieri tre persone per il reato di ricettazione in concorso

Nuoro, 26 Mag 2018 – A seguito di alcuni furti nelle abitazioni di Bari Sardo e Loceri, i carabinieri della Stazione di Bari Sardo hanno intensificato l’azione repressiva e scoperto tre persone trovate in possesso di buona parte della refurtiva rubata e, quindi, sono state denunciate in stato di libertà per ricettazione in concorso.

Sono stati sequestrati oggetti riguardanti un elevato numero di suppellettili, cesti in vimini, una bilancia del tipo stadera non risparmiando neanche penne e matite. È stata recuperata anche una motopompa in un terreno agricolo di proprietà di uno dei soggetti deferiti.

I materiali rubati in lega di rame erano invece già stati versati ad una ditta di compravendita di materiali ferrosi ma i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la vicenda.

Tutta la refurtiva è stata sottoposta a sequestro in ottemperanza ad apposito decreto richiesto dai militari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.