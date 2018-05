Un 60enne deferito all’A.G. per minaccia, danneggiamento e porto abusivo di strumenti atti ad offendere

Isili (Su), 25 Mag 2018 – Aveva prima minacciato pesantemente l’ex moglie e poi tentato di entrargli in casa forzando il portoncino di ingresso. Ma la chiamata al 112 della donna ha consentito ai Carabinieri del Pronto Intervento della Compagnia di Isili, impegnati nel servizio di controllo del territorio, di porre fine alla situazione di terrore in casa, nel vicinato e rintracciare l’uomo che nel frattempo si era allontanato facendo perdere le sue tracce.

Per motivi riconducibili alla recente separazione, davanti alla reazione dell’ex consorte, trasferita da poco nel Sarcidano, che si rifiutava di incontrarlo, l’uomo, un 60enne del campidano, si era infatti procurato due cacciaviti di 32 e 20 cm con i quali aveva cercato invano di forzare l’ingresso dello stabile. Subito dopo si è poi dileguato nelle vie di Isili.

Sul posto poco dopo la chiamata sono giunti i militari del Nucleo Radiomobile che grazie alle informazioni fornite dalla vittima, hanno iniziato immediatamente le ricerche che si concludevano in poco tempo. Infatti l’uomo è stato rintracciato e accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito.

Quindi per i reati di minaccia aggravata alla ex moglie, danneggiamento del portone e porto ingiustificato in luogo pubblico dei due cacciaviti, il 60enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari.