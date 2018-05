Giovane di 25 anni di Iglesias arrestato dai carabinieri della città per lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia.

Iglesias, 25 Mag 2018 – I Carabinieri della Stazione di Iglesias, nel pomeriggio di oggi, hanno arrestato, P.M., di 25 anni già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e stupefacenti, con l’accusa di lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia.

Le indagini dei militari hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere un ordine di esecuzione di misura cautelare per i fatti avvenuti una settimana prima. Il giorno 18 maggio la mamma dell’arrestato aveva contattato il 118 chiedendo di essere soccorsa per delle gravi lesioni subite, senta tuttavia specificarne la natura; quando il personale del CTO di Iglesias è intervenuto nell’abitazione in zona Serra Perdosa ha trovato P.M. ad attenderli ed ha vietato loro di entrare in casa e prestare le cure alla donna. A quel punto sono stati contattati i Carabinieri che in seguito sono riusciti a far soccorrere la donna e porre in essere le prime indagini: la donna, fortemente depressa, dolorante e con un occhio livido ha riferito che a picchiarla fosse stato proprio il figlio nella giornata precedente. La vittima è stata poi costretta al ricovero con 40gg di prognosi per le lesioni subite, mentre gli accertamenti dei militari andavano avanti facendo emergere dettagli sempre più significativi.

Il 25enne ormai da tempo maltrattava la madre che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare proprio per paura di aggressioni anche più violente; di più, anche la sorella dell’arrestato in una occasione, mentre era incinta, è stata aggredita fisicamente. Il deferimento poi avvalorato dalle indagini dei militari hanno portato al provvedimento di oggi che ha portato il giovane nel carcere ad Uta per evitare che reiteri le proprie condotte violente nei confronti dei familiari.