Comune di Cagliari – A breve le domande per i concorsi al Comune di Cagliari

Cagliari, 25 Mag 2018 – Sono pubblicate sull’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Cagliari le determinazioni dirigenziali per i concorsi relativi al piano delle assunzioni 2017. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione scatteranno ufficialmente dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: la prima, relativa al posto di funzionario geologo, è presumibilmente prevista per l’8 giugno, in seguito si andrà avanti con la pubblicazione delle altre sino al 26 giugno.

Le assunzioni previste interessano le seguenti figure: un posto per funzionario geologo da inquadrare nella categoria D; un posto di funzionario ingegnere idraulico da inquadrare nella categoria D; dodici posti di istruttore amministrativo contabile da inquadrare nella categoria C; dieci posti di istruttore agente di polizia municipale da inquadrare nella categoria C; tre posti di istruttore tecnico, geometra perito edile, da inquadrare nella categoria C; due posti di istruttore direttivo di ragioneria da inquadrare nella categoria D.

Le domande di ammissione dovranno pervenire esclusivamente in modalità on-line, dopo l’autenticazione tramite SPID.

«Con la pubblicazione di questi bandi», spiega l’assessore al Personale Danilo Fadda, «si dà completa attuazione al piano delle assunzioni 2017. Per il prossimo triennio, intanto, sono già state stanziate le risorse per l’assunzione di altre 131 unità. Le qualifiche e le figure professionali verranno individuate, come per lo scorso anno, attraverso il coinvolgimento della Commissione Personale e Affari Generali e il confronto con le Parti Sindacali».

