A Osilo due stranieri sorpresi all’interno di un’abitazione del paese: arrestai dai carabinieri

Osilo (SS), 25 Mag 2018 – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Osilo hanno arrestato in flagranza di reato B.D., 30enne serbo e R.G., 32enne bosniaco, per tentato furto aggravato in abitazione.

I due, dopo aver forzato l’ingresso di un’abitazione situata nelle campagne del Comune di Osilo, si sonop introdotti per cercare di commettere un furto. Tuttavia il personale della Compagnia Barracellare di Osilo che transitava nelle vicinanze, ha notato i movimenti sospetti nella casa ed ha subito messo in allarme i Carabinieri del paese che raggiungevano il posto in pochi minuti. Subito dopo il tentativo di fuga dei due non è servito a nulla e quindi sono stati bloccati, dichiarati in arresto i e tradotti presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali, su disposizione della Procura di Sassari.

I due arresti rappresentano il coronamento di un’attività preventiva capillare che sta coordinando la Compagnia Carabinieri di Sassari, finalizzata in particolar modo a colpire il fenomeno dei furti in abitazione, in centro abitato e nelle aree rurali.