A Mamoiada un operaio di 50 anni denunciato dai carabinieri della compagnia di Nuoro per favoreggiamento.

Nuoro, 25 Mag 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Nuoro, hanno denunciato un 50enne, operaio, per favoreggiamento personale.

Nello specifico, i militari sono intervenuti a seguito di un furto ai danni di un anziano che si è visto portare via del denaro, custodito nella sua abitazione, da due persone che sono state notate scappare a bordo di un’auto.

Il personale dell’Arma ha notato che in una casa prospicente il luogo ove era stato consumato il furto, vi era un impianto di videosorveglianza privato, hanno chiesto al proprietario di quest’ultimo di poter visionare le immagini che riprendevano i due ladri entrare nell’abitazione e scappare poi con il bottino.

L’uomo, con piccoli precedenti penali, non ha inteso aderire alla richiesta dei militari impedendo a quest’ultimi, nell’immediatezza di individuare gli autori del reato e il veicolo utilizzato per la fuga.

Per questo motivo è stato denunciato per favoreggiamento personale in quanto ha agevolato i responsabili del furto all’identificazione.