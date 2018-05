Rintracciati dai carabinieri della Stazione di Lula due minorenni ospiti di una casa famiglia del nuorese che si erano allontanati.

Lula (Nu), 24 Mag 2018 – Si è concluso felicemente il ritrovamento di due minorenni, ospiti di una casa famiglia della provincia nuorese.

I carabinieri della Stazione di Lula, durante un servizio dedito al controllo del territorio, hanno notato due giovanissimi ragazzi che camminavano lungo la strada Statale n. 131 DCN, all’altezza del bivio Lula/Dorgali, con direzione Siniscola.

I militari vista la pericolosità, hanno fatto salire sulla macchina i ragazzi e accompagnati in caserma per generalizzarli e sapere il perché fossero in quel tratto di strada.

I due coetanei sono stati rifocillati dai Carabinieri della Locale Stazione e successivamente affidati ai responsabili della struttura.