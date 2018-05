La Polizia di Stato di Sassari a scuola di legalità a Osilo

Sassari, 24 Mag 2018 – Lezione di educazione alla legalità per gli studenti delle classi elementari di Osilo. Insieme agli insegnanti, nei giorni scorsi, i ragazzi hanno incontrato, presso la loro scuola, rappresentanti della Polizia di Stato.

Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità, una delegazione della Polizia di Stato ha tenuto un incontro per discutere sulle tematiche relative al bullismo, cyberbullismo e per fornire indicazioni su un uso corretto dei social network.

Gli insegnanti hanno ringraziato il personale della Polizia di Stato per l’attenzione rivolta alla scuola, come luogo di cultura e di educazione alle buone pratiche e come punto di incontro-dialogo tra le nuove generazioni e le forze dell’ordine.

Durante l’incontro, sono stati illustrati ai giovani studenti i metodi per un uso consapevole di internet e dei vari siti web, insegnando loro come sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online, senza correre i rischi connessi al cyberbullismo, all’adescamento online, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sè o per gli altri.

La formazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano assunto dalla Polizia di Stato.

Al termine dell’incontro, i poliziotti hanno visitato i piccoli alunni della scuola materna del paese che hanno subito dimostrato vivacità ed entusiasmo.