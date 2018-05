Fondi Psr, Assessore Caria e tavolo verde individuano oltre 61milioni rimodulabili verso Pif, giovani agricoltori, viabilità rurale, risparmio idrico e zone rurali

Cagliari, 24 Mag 2018 – Una lunga azione di scrematura, su Misure e sotto Misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, ha portato a individuare oltre 61milioni di euro che potrebbero essere rimodulati già nelle prossime settimane verso interventi dove si è esaurita la dotazione finanziaria rispetto alle domande già ricevute in passato o verso misure considerate strategiche. Questo il risultato dei lavori del Tavolo verde convocato oggi nell’Assessorato dell’Agricoltura dall’assessore Pier Luigi Caria. All’incontro, oltre ai direttori generali di Assessorato e delle tre Agenzie regionali (Agris, Argea e Laore Sardegna), hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria agricola e della cooperazione. Buona parte dei nuovi fondi saranno rimodulati sulle azioni strategiche, condivise oggi tra politica e portatori di interesse, che sosterranno il rilancio e la crescita dell’intero comparto agricolo isolano.

Circa 15,8milioni di euro, degli oltre 61 individuati, andranno verso il bando dei Progetti integrati di Filiera (PIF), in apertura il prossimo 15 giungo, e già dotato di una disponibilità di 40milioni. Tali risorse saranno aggiunte a quelle disponibili sulla parte riguardante la Misura 4.1 e interverranno sulle domande di fascia alta. I PIF, strumento molto atteso da tutto il comparto agricolo che ha in programma l’avvio di investimenti innovativi sullo sviluppo delle filiere produttive, sono stati messi in campo per la prima volta in questa programmazione. Quasi 10milioni saranno invece stornati verso la Misura 6.1 che sostiene il primo insediamento dei giovani in agricoltura, mentre 12,5milioni andranno a integrare le economie sull’infrastrutturazione della viabilità rurale. Ci sono poi 8milioni che saranno dedicati all’efficientamento delle reti e al risparmio idrico. Altri 4,5milioni copriranno quindi gli investimenti sui Servizi di base e il rinnovamento dei villaggi rurali. Le risorse rimanenti saranno rimodulate su altre tipologie d’intervento: dalla Difesa del suolo ai GAL, passando per le razze minacciate d’abbandono

L’intesa raggiunta oggi sarà presto presentata in Commissione Attività produttive del Consiglio regionale e, concluso l’iter formale di riallocamento dei fondi, si metteranno immediatamente in campo le procedure per la spendita.

“Questa rimodulazione finanziaria del Programma di sviluppo rurale era attesa da molto tempo da diversi attori del comparto. Oggi facciamo un passo in avanti nel venire incontro al mondo delle campagne isolano”. Così Pier Luigi Caria che ha aggiunto: “Le risorse non sono quasi mai sufficienti a soddisfare le tante richieste e sono certo che anche stavolta ci sarà chi purtroppo non vedrà realizzate le proprie aspettative. Con i diversi portatori di interesse abbiamo tuttavia cercato di chiudere una rimodulazione condivisa dal primo all’ultimo passaggio”. Com