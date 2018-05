“Al MayMask” il concerto dei Machina Amniotica domani a Cagliari – via Giardini 149/a ore 21.00

Cagliari, 24 Mag 2018 – Materia verbale, e testuale, dure e morbide macchine, assemblaggi visivi e sonori, frequenze profonde, acustiche, elettriche, elettroniche. Il 25 maggio sarà possibile assistere al concerto dei Machina Amniotica, al MayMask, alle ore 21.00. Progetto cagliaritano di poesia, musica, rumore e immagini in attività da più di vent’anni con innumerevoli produzioni, il gruppo nasce e si sviluppa dal sodalizio fra Roberto Belli, (NihilNONorgan), Arnaldo Pontis (System Shutdown), Marco Rocca (mar.core) e Paola Cireddu (Ripley8) con l’obiettivo di esplorare, formare, fondare il proprio mondo dell’espressione. Un melting-pot ideale in cui l’utilizzo di diversi mezzi espressivi viene sviluppato in un continuo interscambio di contaminazioni incrociate. <<In principio la parola, che era assordante. Poi il rumore, che si faceva orizzonte del mondo, unendosi poi con l’armonia, l’elettronica, la transizione>>. Un progetto di rappresentazione multipla ispirato alle opere e dalle teorie di personaggi come William Burroughs, Brion Gysin, John Cage e che trova nell’utilizzo delle nuove tecnologie un ottimo supporto per il proprio percorso di ricerca.

Contributo serata € 7,00. Disponibilità posti a sedere limitata. Per prenotare: associazione.maymask@gmail.com – Info: http://www.machinamniotica.it