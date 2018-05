Sassari: controlli antidroga nelle scuole da parte della Polizia di Stato

Sassari, 23 Mag 2019 – Questa mattina, in accordo con la dirigenza scolastica, sono stati eseguiti dei controlli antidroga presso il Liceo Artistico “Figari” di Sassari – sede Serra Secca (ex Scuola Alberghiera) e sede centrale di Piazza d’Armi. I servizi disposti dal Questore di Sassari, Diego Buso, effettuati dai poliziotti della Squadra Mobile, dalla Sezione Volanti con l’ausilio delle unità cinofile provenienti da Abbasanta, si sono concentrati in alcune aule, dove era stata segnalata la presenza di assuntori di sostanze stupefacenti.

In un caso, il cane ha fiutato tracce di droga. Infatti, è stato trovato un trita tabacco contenente pochissime tracce di marijuana, abbandonato frettolosamente da qualche studente.

I controlli successivamente sono stati estesi anche ai giardini pubblici di via Tavolara dove, tra l’altro, sono state identificate 15 persone.