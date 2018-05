Giovane di Quartucciu arrestato a Cagliari dagli agenti di una Volante per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 23 Mag 2018 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Simone Giglio, 22 anni, di Quartucciu, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’episodio si è verificato nella notte, verso le 02.20 quando è giunta una chiamata sulla linea 113 che segnalava, in Largo Carlo Felice, un individuo sospetto.

Un equipaggio di una Volante, giunto immediatamente sul posto, ha notato un giovane tra le auto in sosta che, alla vista della Polizia, si allontanava a piedi frettolosamente in direzione di Via Dettori.

I poliziotti lo hanno gli hanno intimato di fermarsi ma il giovane, con uno scatto fulmineo, ha invertito la marcia scappando nuovamente verso Largo Carlo Felice dove, dopo un inseguimento a piedi, è stato bloccato all’altezza della Chiesa di Sant’Agostino.

Il ragazzo, nel corso della perquisizione, ha lasciato cadere a terra una pochette che è stata subito raccolta dagli operatori e al suo interno sono stati rinvenuti 3 frammenti di Hashish del peso di 13,50 grammi circa, una confezione contenente 11 involucri termosaldati del peso di 4,00 gr, altri due involucri del peso di 0,55 grammi e un ultimo involucro contenente 0,75 gr risultati tutti essere Mdma-Ecstasy e Cocaina. Inoltre nella tasca dei pantaloni, è stata rinvenuta la somma di 385 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.