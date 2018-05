Commemorazione del 10° anniversario della scomparsa dell’Appuntato Medaglia d’Oro al Valor Civile Francesco Deias (San Sperate, 23 maggio 2008).

Cagliari, 23 Mag 2018 – Questa mattina a Cagliari, presso la sede del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (via dei Salinieri), si è svolta la cerimonia di Commemorazione del 10° anniversario della scomparsa dell’Appuntato Medaglia d’Oro al Valor Civile Francesco Deias.

La cerimonia, presieduta dal Gen. di Divisione Giovanni Truglio (Comandante della Legione Carabinieri Sardegna), si è svolta alla presenza: della vedova dell’Appuntato Deias (Sig.ra Roberta Marras) e del figlio Francesco (di anni 10, nato poco tempo dopo la morte del padre, del quale porta il nome); di Autorità Civili e Militari della Provincia di Cagliari; di una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La circostanza, nel corso della quale è stato ricordato il tragico evento con una breve ricostruzione, è stata resa solenne dalla deposizione di una corona di alloro (benedetta dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Sardegna, padre Mariano Asunis) alla targa di intitolazione della caserma all’App. Deias e dalla resa degli onori di un picchetto di giovani Allievi Carabinieri della Scuola di Iglesias schierato in armi.

Da ultimo, ha preso la parola il Generale Truglio che, nel sottolineare il valore del sacrificio dell’App. Deias, ha voluto esaltarne generosità, dedizione, altruismo, senso del dovere che rappresentano e che devono costituire esempio, ispirazione e guida dell’agire quotidiano di ogni Carabiniere.

Al particolare momento commemorativo hanno partecipato, come ospiti esterni, anche i compagni di classe del figlio dell’App. Deias (4^ classe della Scuola Elementare “Casula Montanaru” di Cagliari)

Ricostruzione storica – “Ricordiamo oggi la figura dell’Appuntato Francesco DEIAS per l’eroico gesto compiuto nella tarda serata del 23 Maggio 2008 allorquando, in servizio di pattuglia unitamente al Maresciallo Marco Corrias, era stato mandato dalla Centrale Operativa di Dolianova sulla Strada Statale 131 all’altezza di San Sperate dove era avvenuto un incidente stradale.

Giunti sul luogo del sinistro, i militari si rendevano immediatamente conto della gravità della situazione, in quanto un’autovettura si era ribaltata terminando la propria corsa sulla corsia di sorpasso.

Nella circostanza, l’App. DEIAS non esitava a soccorrere la giovane conducente che era rimasta bloccata all’interno del mezzo capovolto e, dopo averla estratta dall’abitacolo, la portava in un luogo sicuro in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, cercando al contempo di tranquillizzarla.

In quel frangente, sopraggiungeva a forte velocità un’autovettura condotta da un uomo sotto l’effetto di sostanze alcoliche, che tamponava violentemente l’autoradio dei Carabinieri e investiva l’App. DEIAS, uccidendolo sul colpo.”

Motivazione della medaglia d’oro al valor civile concessa alla memoria dell’appuntato Francesco Deias

"Intervenuto nottetempo, unitamente ad altro militare, su una arteria stradale ad alta densità di traffico ove si era ribaltata un'autovettura, con eccezionale coraggio, cosciente sprezzo del pericolo ed esemplare altruismo, non esitava, nonostante il sopraggiungere di altri veicoli, a soccorrere e trarre in salvo la conducente del mezzo incidentato, rimasta all'interno dell'abitacolo in stato di shock. Nel frangente veniva travolto da un'automobile, condotta ad altissima velocità da un uomo sotto l'effetto di sostanze alcoliche, perdendo tragicamente la vita. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio. San Sperate, 23 Maggio 2008".