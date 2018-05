Rinnovata la convenzione tra il comune di Arzachena e il consorzio Costa Smeralda

Porto Cervo (SS), 22 Mag 2018 – È stata sottoscritta oggi tra il Comune di Arzachena e il Consorzio Costa Smeralda la proroga e integrazione della Convenzione del 22 maggio 2008, che affida al Consorzio la manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune aree, opere di urbanizzazione primaria pubbliche o di uso pubblico, comprese nel comprensorio del Consorzio, aree destinate a strade, verde pubblico, verde attrezzato o parcheggio. Con la firma odierna il Comune affida al Consorzio una proroga di ulteriori dieci anni dell’accordo, fino al 22 maggio 2028.

Per il Consorzio Costa Smeralda questo rinnovo è un riconoscimento degli elevati standard tecnico-qualitativi adottati nella gestione delle aree e degli impianti, per l’esperienza, la competenza, la professionalità e l’affidabilità dimostrata nell’erogazione dei servizi, per il livello qualitativo raggiunto, garantendo una efficiente manutenzione, costante e fruttuosa delle infrastrutture oggetto di affidamento.

Tra i nuovi impegni e i progetti previsti a integrazione della Convenzione, ci sono la pulizia delle spiagge all’interno del comprensorio del Consorzio Costa Smeralda che comporta la raccolta dei rifiuti; la rimozione della posidonia spiaggiata e il suo riposizionamento al termine della stagione estiva a salvaguardia dei litorali dall’erosione secondo quanto previsto dall’ordinanza balneare regionale; la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale n.43 (“Farina – Liscia Ruja – Razza di Juncu”); la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada Cala di Volpe SP 160 (strada Farina/Capriccioli); la manutenzione ordinaria e straordinaria della Piazzetta di Porto Cervo e la realizzazione di isole ecologiche a scomparsa, in sostituzione di quelle esistenti.

Il Consorzio è un partner ideale per tutte quelle esigenze di natura funzionale, ma soprattutto offre la garanzia che ogni mansione venga svolta nel pieno rispetto dell’ambiente e che abbia i requisiti adeguati al livello di servizio richiesto dal contesto in cui opera.

Il Consorzio stima in oltre 110 milioni di euro il valore totale degli investimenti previsti – circa 10 milioni di euro annui per la gestione delle infrastrutture oggetto della convenzione – a cui si aggiungono impegni per circa 10 milioni di euro complessivi, per la realizzazione di nuove opere, come le trentacinque isole ecologiche a scomparsa e il rinnovamento dei depuratori: investimenti importanti, erogati a favore del territorio, che hanno coinvolto e impegnato aziende, professionisti e forza lavoro per la gran parte arzachenese. Com