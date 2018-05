Metropolitana area vasta, tavolo tecnico aggiornato a lunedì: si ritorna a primo tracciato

Cagliari, 21 Mag 2018 – Il tavolo tecnico sulla metropolitana leggera dell’area vasta di Cagliari, convocato questo pomeriggio all’assessorato dei Trasporti, è stato aggiornato a lunedì prossimo per valutare una proposta di variante avanzata dal Comune di Quartucciu rispetto al percorso approvato ad aprile 2017.

L’ipotesi di tracciato su viale Marconi, in seguito agli approfondimenti effettuati dall’Arst, non è apparsa vantaggiosa, alla luce dei tempi di percorrenza, dei bacini di traffico serviti, degli investimenti già programmati su quell’asse viario e delle tempistiche di progettazione non compatibili con le scadenze previste dai fondi di Sviluppo e coesione.

Pertanto, i Comuni presenti al tavolo al momento della chiusura, hanno disposto un ulteriore aggiornamento sul percorso originario nella direttrice Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu Sant’Elena.