Gli alunni della 5^ D della scuola primaria di Seneghe (Or) diventano carabinieri cacciatori per un giorno.

Abbasanta (Or), 22 Mag 2018 – Sono arrivati puntualissimi, stamattina alle 8.30, sedici alunni della 5^ D della Scuola Primaria di Seneghe (OR), per visitare la Caserma M.A.V.M. A.M. “Diego Sini” di Abbasanta (OR), sede dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Sardegna”.

Gli alunni, accompagnati dagli insegnanti Maria Giovanna Meles, Antonella Cappello e Mario Di Rubbo, sono stati accolti dal Maggiore Alfonso Musumeci e dal Capitano Oscar Caruso.

Poco dopo il loro arrivo hanno partecipato, insieme ai carabinieri “Cacciatori di Sardegna”, alla mattutina cerimonia dell’alzabandiera cantando, anche, l’inno di Mameli.

Gli alunni, nell’ambito delle iniziative del M.I.U.R. tese alla diffusione della cultura della legalità, hanno preso parte alle attività addestrative delle unità cinofile del Nucleo Cinofili di Abbasanta (OR) e degli stessi “Carabinieri Cacciatori” svolgendo, con questi, sia attività roccia sia di ardimento.

Dopo l’illustrazione delle radici storiche dell’Arma dei carabinieri e delle specialità professionali presenti nell’Istituzione è stata realizzata una foto ricordo. Com