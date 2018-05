Giovane di Iglesias arrestato dai carabinieri della cittadina del sud Sardegna per estorsione e spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 22 Mag 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, questo pomeriggio, hanno arrestato un 29 enne del capoluogo iglesiente con l’accusa di estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, un operaio con precedenti specifici, era sotto osservazione da tempo per atteggiamenti sospetti nei confronti di alcuni ex clienti e nel pomeriggio di oggi i militari della Stazione d’Iglesias hanno assistito ad uno scambio di denaro e sono quindi intervenuti cogliendo nella flagranza del reato l’estorsore e presunto spacciatore.

Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, oltre a tutto il materiale occorrente per l’attività di spaccio; di più, proprio analizzando le conversazioni telefoniche tra l’estorsore e la vittima, sono emerse le continue richieste di denaro, apparentemente immotivate e le minacce in caso di diniego delle somme richieste.

Qualora si fosse rifiutata di pagare, la vittima sarebbe andata incontro a danneggiamenti di autovetture o peggio, palesandosi anche la minaccia di incursioni notturne presso la propria abitazione.

I Carabinieri hanno così interrotto un circolo vizioso che solo con ulteriori indagini e approfondimenti sarà possibile chiarire: già da subito però appare evidente che alla base di tutto vi sia lo spaccio di droga. L’arrestato nel frattempo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di comparire domattina dinanzi all’Autorità Giudiziaria che lo sottoporrà al rito direttissimo.