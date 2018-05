Presi i due complici in fuga della “banda dello smeriglio” dai carabinieri della compagnia di Cagliari

Cagliari, 21 Mag 2018 – Quest’oggi, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno denunciato al termine di una lunga e complessa attività investigativa, due pregiudicati complici della nota “banda dello smeriglio”. In particolare si parla di due pregiudicati di Piossasco (provincia di Torino) che insieme ad altri due complici erano entrati presso un’abitazione di via dei falconi a Cagliari il 2 aprile 2018, impossessandosi di svariati monili in oro ed oggetti preziosi, circostanza nella quale due di loro furono arrestati sempre dai militari del Nucleo radiomobile intervenuti tempestivamente sul posto, cogliendo i malfattori in flagranza.

Gli accertamenti dei carabinieri sono stati verso il percorso compiuto dei pregiudicati al fine di rinvenire elementi ed eventuali tracce riconducibili a probabili altri atti criminosi compiuti dalla banda sul territorio sardo, nel quale, secondo quanto accertato, si sono recati in più circostanze solo ed esclusivamente per il compimento di atti dello stesso tipo.

Dagli elementi raccolti, i quattro componenti della banda dello smeriglio, di 30, di 26 e 19 anni, a bordo di un’auto a noleggio hanno percorso la gran parte delle strade del sud Sardegna, probabilmente per effettuare dei sopralluoghi, da Chia sino a Villasimius, iniziando con l’attività di furto proprio a Cagliari, Dove infatti risultano acquistati gli arnesi da scasso, sequestrati proprio in occasione dei due arresti effettuati intorno alle 21:00 del 1 aprile 2018.