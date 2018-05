Cagliari, 21 Mag 2018 – Ieri, i carabinieri alla stazione di Cagliari Sant’Avendrace e della compagnia di Cagliari, hanno arrestato un giovane pregiudicato di Cagliari in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale commesso a Tortolì, presso la frazione di Arbatax l’11 e il 15 ottobre 2009.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Uta.