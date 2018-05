Allevamento illegale di suini a Oliena: denunciato un 65enne dai carabinieri della Stazione del paese.

Oliena (Nu), 21 Mag 2018 – Prosegue l’operazione di contrasto all’allevamento illegale di suini e alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire senso di sicurezza e rispetto della legalità.

Un pensionato di 65 anni è finito nei guai che a seguito di controlli dei carabinieri della Stazione di Oliena in collaborazione con i colleghi della Squadriglia di Pratobello, intervenuti nell’agro comunale di Oliane, aveva realizzato un ricovero per ospitare alcuni suini.

Il controllo, effettuato successivamente con personale sanitario dell’Asl di Nuoro, hanno accertato che l’allevamento era completamente abusivo, senza registrazione aziendale e di conseguenza privo di qualsiasi controllo sanitario. L’allevamento, è stato quindi posto sotto sequestro sanitario per il successivo abbattimento. Inoltre il dispositivo ha permesso di rinvenire delle transenne metalliche provento di furto. Quindi il l’uomo è stato così deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per l’allevamento abusivo e ricettazione.