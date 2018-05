A Gonnosfanadiga arrestato dai carabinieri un pensionato di 56 anni per furto con strappo

Villacidro, 19 Mag 2018 – Questa mattina alle ore 10.00, nella via San Marco di Gonnosfanadiga, i Carabinieri della Stazione del paese, durante un servizio per il controllo del territorio, hanno arrestato, in flagranza reato, un pensionato 56enne del luogo, per di furto con strappo.

L’uomo, poco prima, aveva scippato la borsetta ad una pensionata 80enne, anch’essa del posto, che a causa dell’aggressione he rovinata pesantemente a terra, riportando lesioni al volto e la frattura di un braccio. L’uomo, immediatamente inseguito dai militari, attivati da alcuni passanti, è stato rintracciato nelle vicinanze.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata quindi restituita alla vittima e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per lunedì mattina dall’Autorità Giudiziaria.