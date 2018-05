Paga con un assegno rubato, denunciato dai carabinieri della Stazione di Cardedu

Cardedu (Nu), 18 Mag 2018 – Spacciandosi per un ristoratore, ha seguito di una notevole ordinazione, si è poi fatto consegnare diverse confezioni di pasta fresca ma al momento del pagamento ha saldato l’intero importo di quasi 1.000 euro, con un assegno rubato e quindi non valido.

Il titolare del pastificio si è accorto della truffa, solo quando è andato in banca per riscuotere il titolo di credito. Quindi, avendo saputo che l’assegno non era valido si è rivolto subito ai carabinieri della Stazione del paese dove ha presentato una regolare denuncia.

I militari, in seguito, al termine delle indagini, anche grazie alla precisa descrizione fornita dal malcapitato, sono risaliti a un 55enne, pregiudicato del Sarcidano. E alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lanusei per il reato di truffa e ricettazione.