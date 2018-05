Gdf Sarroch: scoperta evasione fiscale per quasi 1.500.000 €

Sarroch (Ca), 18 Mag 2018 – Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sarroch hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore edile.

L’azione del finanzieri si è concentrata sull’impresa verificata a seguito di apposita analisi che ha incrociato le informazioni derivanti dal controllo economico del territorio con quelle risultanti dalle banche dati in uso al corpo: nel caso di specie è emerso che, mentre da un lato l’azienda risultava attiva ed operante, dall’altro non risultavano trasmesse al fisco, per diverse annualità, tutte o alcune delle dichiarazioni obbligatorie.

L’attività di controllo dei finanzieri ha quindi preso in esame tutta la documentazione contabile rinvenuta dal contribuente ed ha consentito di ricostruire analiticamente l’intero volume di affari della società e quantificare quindi i ricavi e l’iva mai comunicata – o trasmessa in via parziale – al fisco.

L’esito dell’ispezione ha consentito di appurare che la ditta, qualificata come evasore totale, durante le tre annualità sottoposte a verifica, ha sottratto a tassazione ricavi per 1.490.708 € ed evaso l’i.v.a. per 152.509 €.