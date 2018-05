Aggressione ad un 50enne di Tonara: carabinieri denunciano tre giovanissimi

Tonara (Nu), 18 Mag 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Tonara, a conclusione delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, tre giovanissimi ritenuti responsabili di aver aggredito un 50enne.

L’attività investigativa sviluppata dai militari, ha permesso di ricostruire l’evento ed identificare i responsabili.

Alla luce delle evidenze raccolte, la violenta lite sarebbe scaturita per futili motivi. Per queste ragioni i tre ragazzi, aggredivano fisicamente con calci e pugni procurandoli delle lesioni guaribili in 40 giorni.

Nei confronti dei tre è scattato quindi il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Nuoro.